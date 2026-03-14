علوم الدار

دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام".. تفاهم بين "أوقاف أبوظبي" و"مجموعة مير" لتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 200 مليون درهم

شعار أوقاف أبوظبي
14 مارس 2026 22:44

أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، ومجموعة مير" ش.م.ع" عن توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ حزمة من المشاريع العقارية التنموية بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون درهم إماراتي على أراضٍ وقفية تابعة للهيئة، وذلك دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام" لتعزيز استدامة العوائد الوقفية المخصّصة لرعاية الأيتام في دولة الإمارات.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير نموذج استثماري عصري للأصول الوقفية، بما يسهم في تحويل هذه الأصول إلى مصادر تمويل مستدامة تدعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية طويلة الأمد.

بموجب مذكرة التفاهم، ستعمل "أوقاف أبوظبي" على تخصيص الأراضي الوقفية اللازمة لتنفيذ المشاريع، فيما تتولى مجموعة مير عبر "مكاني العقارية"، الذراع العقاري للمجموعة، مهام تطوير وتنفيذ هذه المشاريع وفق أفضل الممارسات الاستثمارية والتشغيلية، بما يحقق عوائد مستقرة ومستدامة تُسهم في دعم أهداف الحملة وتعزيز جودة الحياة للأيتام.

وقال فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي "تجسّد هذه الاتفاقية نموذجاً متقدماً لتوظيف الأصول الوقفية ضمن إطار استثماري مستدام يعزز من كفاءتها ويضاعف أثرها الاجتماعي والاقتصادي. ومن خلال هذه الشراكات النوعية مع القطاع الخاص، نعمل على تحويل الأصول الوقفية إلى روافع تنموية قادرة على تحقيق عوائد مستدامة تدعم المبادرات الاجتماعية ذات الأولوية".

وأضاف "إن تطوير مشاريع تنموية على أراضٍ وقفية ينسجم مع التوجه الاستراتيجي للهيئة نحو بناء منظومة وقفية حديثة قائمة على الحوكمة الرشيدة والاستثمار المؤسسي، بما يضمن الحفاظ على الأصول وتنميتها وتعظيم أثرها عبر الأجيال".

من جانبه، أكد نهيان حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير، على التزام مجموعة مير بتطوير مشاريع ذات جودة عالية ومعايير تشغيلية متقدمة، بما يسهم في تحقيق عوائد مستقرة ومستدامة تدعم أهداف الوقف وتعزز مساهمة القطاع الخاص في المبادرات الوطنية ذات الأثر المجتمعي.
وأضاف "نؤمن في مجموعة مير بأهمية الشراكة مع الجهات الوطنية في دعم المبادرات التي تحقق أثراً اجتماعياً مستداماً، ونتطلع من خلال هذه المشاريع إلى المساهمة في تطوير أصول وقفية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية، بما يضمن تحقيق عوائد طويلة الأمد تسهم في دعم حملة وقف أم الإمارات للأيتام وتعزيز جودة حياة الأيتام".

المصدر: وام
