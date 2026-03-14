الشارقة: الدفاع المدني يسيطر على حريق عرضي في منشأة تجارية

شعار المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
14 مارس 2026 23:06

قال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، اليوم السبت، إن فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق عرضي اندلع في منشأة تجارية.
وأضاف المكتب، في حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "سيطرت فرق الدفاع المدني في الشارقة على حادث حريق عرضي اندلع في منشأة تجارية تحتوي صهاريج بترولية في منطقة الصجعة الصناعية، نتيجة تسريب في أحد الخزانات".

وتلقت غرفة العمليات البلاغ في تمام الساعة 9:02 مساءً، حيث تحركت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع فوراً، وباشرت عمليات التعامل مع الحريق وفق الإجراءات المتبعة.

أخبار ذات صلة
أبوظبي: السيطرة على حريق اندلع إثر استهداف مسيّرة لمنشأة نفط بمنطقة الرويس
الفجيرة: استمرار جهود التعامل مع حريق منطقة الصناعات البترولية

وأكد المكتب "تواصل الفرق عمليات الإطفاء والتبريد في الموقع، فيما ستباشر الجهات المختصة التحقيق في الحادث".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
شعار مكتب أبوظبي الإعلامي
علوم الدار
أبوظبي: السيطرة على حريق اندلع إثر استهداف مسيّرة لمنشأة نفط بمنطقة الرويس
15 مارس 2026
حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة
علوم الدار
النائب العام للدولة يأمر بالقبض على 25 متهماً وإحالتهم لمحاكمة عاجلة لنشر محتوى مضلل يضر بتدابير الدفاع ويمجد العدوان العسكري على الدولة
15 مارس 2026
رئيس الدولة وملك المغرب يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة وملك المغرب يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
15 مارس 2026
«الملعب المحايد» يضع «قمة الفيناليسيما» في دائرة الإلغاء
الرياضة
«الملعب المحايد» يضع «قمة الفيناليسيما» في دائرة الإلغاء
15 مارس 2026
شعار منطقة الفجيرة للصناعة البترولية
علوم الدار
الفجيرة: استمرار جهود التعامل مع حريق منطقة الصناعات البترولية
15 مارس 2026
