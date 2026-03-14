الشارقة: الدفاع المدني يسيطر على حريق عرضي في منشأة تجارية

قال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، اليوم السبت، إن فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق عرضي اندلع في منشأة تجارية.

وأضاف المكتب، في حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "سيطرت فرق الدفاع المدني في الشارقة على حادث حريق عرضي اندلع في منشأة تجارية تحتوي صهاريج بترولية في منطقة الصجعة الصناعية، نتيجة تسريب في أحد الخزانات".

وتلقت غرفة العمليات البلاغ في تمام الساعة 9:02 مساءً، حيث تحركت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع فوراً، وباشرت عمليات التعامل مع الحريق وفق الإجراءات المتبعة.

وأكد المكتب "تواصل الفرق عمليات الإطفاء والتبريد في الموقع، فيما ستباشر الجهات المختصة التحقيق في الحادث".