شرطة دبي توعّي منتسبيها بـ «مستقبل العملات الرقمية»

دبي (الاتحاد)



نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةّ في مركز استشراف المستقبل والإدارة العامة للتدريب، وبالتنسيق مع مركز هيباتيا التدريبي، ورشة تدريبية لموظفي شرطة دبي من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة بعنوان «مستقبل العملات الرقمية والتحديات الأمنية في عالم متغير»، والتي تأتي ضمن الخطة التدريبية المعتمدة للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف تطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز جاهزيته المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التطورات المتسارعة في عالم العملات الرقمية، ومناقشة أبرز التحديات الأمنية المرتبطة بها.

وقال العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، إن الورشة تأتي في إطار مواكبة ومواجهة المخاطر الأمنية في ظل التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، وحرصاً من مركز استشراف المستقبل، على تعزيز المعرفة ونشر الوعي الاستشرافي، لدى مرتب القوة، وتمكينهم من فهم التحديات والفرص المرتبطة بالنواحي الشرطية.

وأوضح العميد حمدان الغسيه أن شرطة دبي تعتبر من طليعة الأجهزة الشرطية، التي تهتم بتطبيق الأساليب العلمية المستحدثة على كافة المجالات الأمنية والشرطية، حيث إنها تكسب المتدربين مهارات ضرورية تواكب التحديات الأمنية، مما يعزّز القدرات الشرطية، التي يمكن الاعتماد عليها في مجالات دعم اتخاذ القرار الشرطي في مختلف الظروف الأمنية بقدر عالٍ من الفهم، والكفاءة والفاعلية.

ومن جانبها قالت الأستاذة أمل فاضل مطر المزروعي، مدير إدارة استكشاف المستقبل، إن مركز استشراف المستقبل حريص على تنفيذ مثل هذه الورش التوعوية والتدريبية، التي تسهم في رفع مستوى الوعي بالتكنولوجيا المالية والأمن الرقمي في ظل عالم يشهد تغيرات متسارعة.



محاور مهمة

أوضحت أمل المزروعي أن الورشة تناولت العديد من المحاور المهمة، من بينها التعريف بمفهوم العملات الرقمية وآليات عملها، ودور تقنية البلوك تشين في تطوير الأنظمة المالية الحديثة، ومناقشة التهديدات السيبرانية والمخاطر الأمنية التي قد تواجه المستخدمين والمستثمرين في هذا المجال المتنامي، بالإضافة إلى استعراض أبرز الاتجاهات العالمية في مجال العملات المشفرة، والفرص الاستثمارية التي تتيحها، إلى جانب أهمية تعزيز الوعي الرقمي، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية الأصول الرقمية.