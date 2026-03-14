علوم الدار

«زايد لأصحاب الهمم»: برنامج ترفيهي لمنتسبي مركز الابتكار

صورة جماعية للطالبات المشاركات في الفعالية (من المصدر)
15 مارس 2026 03:41

أبوظبي (الاتحاد) 

نظّمت هيئة زايد لأصحاب الهمم رحلة ترفيهية لعدد 109 من أصحاب الهمم من منتسبي مركز الابتكار التابع لها، يرافقهم عدد من المشرفين، إلى عالم وارنر براذرز أبوظبي في جزيرة ياس، وذلك ضمن منظومة البرامج والأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تنفّذها الهيئة، بهدف تعزيز وتنمية المهارات المعرفية والاجتماعية، ودعم اندماج أصحاب الهمم في المجتمع. وتأتي هذه الرحلة في إطار حرص الهيئة على إكساب منتسبيها مهارات حياتية خارج نطاق المراكز، من خلال إتاحة الفرصة لهم لخوض تجارب واقعية تسهم في توسيع مداركهم، وتعزيز تفاعلهم الاجتماعي، وزيادة حصيلتهم المعرفية والخبرات العملية. 
وأكدت هيئة زايد لأصحاب الهمم أن تنظيم البرامج والرحلات الترفيهية يُسهم في الترويح عن أصحاب الهمم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ومنحهم طاقة إيجابية تنعكس بشكل مباشر على تطور قدراتهم، وتُشكّل عاملاً داعماً لنجاح برامج الرعاية والتأهيل المقدمة لهم، إضافة إلى دورها الفاعل في تفعيل عملية الدمج المجتمعي، وإتاحة فرص التواصل والتفاعل مع المجتمع الخارجي. 
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الرحلات تُعد جزءاً أساسياً من البرامج التأهيلية المعتمدة، التي تهدف إلى تنمية المهارات المعرفية والاجتماعية والسلوكية، وتمكين المنتسبين من تطبيق ما يتلقونه من مهارات في بيئات طبيعية، بما يعزّز قدرتهم على التعامل مع الآخرين والاعتماد على النفس. 
ويأتي ذلك ضمن توجُّه الهيئة لتطبيق مفهوم «العلاج بالترفيه» بوصفه أحد الأساليب الداعمة لتنمية قدرات أصحاب الهمم. 

أخبار ذات صلة
الإمارات تحافظ على مكانتها وجهة لبناء الأعمال وتوظيف رأس المال طويل الأجل
«دام الأمان» منظومة متكاملة لحماية الطفل في أبوظبي
تصاعد الدخان من مجمع السفارة الأميركية في بغداد جراء استهدافها بطائرة مسيرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق فوراً
اليوم 03:46
قرقاش: للإمارات الحق بالدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الإرهابي
الأخبار العالمية
قرقاش: للإمارات الحق بالدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الإرهابي
اليوم 03:46
فلسطينيون يسيرون وسط عاصفة رملية في مخيم نازحين فلسطينيين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
عاصفة رملية تضاعف مأساة سكان مخيمات غزة
اليوم 03:46
تصاعد دخان كثيف من قاعدة عسكرية في إيران عقب غارة جوية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بإبقاء «هرمز» مفتوحاً وآمناً بأي طريقة
اليوم 03:46
منظر عام لمدينة الدوحة من البحر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لــ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية.. مخاطرة استراتيجية ومغامرة انتحارية
اليوم 03:46
