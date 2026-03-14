«زايد لأصحاب الهمم»: برنامج ترفيهي لمنتسبي مركز الابتكار

نظّمت هيئة زايد لأصحاب الهمم رحلة ترفيهية لعدد 109 من أصحاب الهمم من منتسبي مركز الابتكار التابع لها، يرافقهم عدد من المشرفين، إلى عالم وارنر براذرز أبوظبي في جزيرة ياس، وذلك ضمن منظومة البرامج والأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تنفّذها الهيئة، بهدف تعزيز وتنمية المهارات المعرفية والاجتماعية، ودعم اندماج أصحاب الهمم في المجتمع. وتأتي هذه الرحلة في إطار حرص الهيئة على إكساب منتسبيها مهارات حياتية خارج نطاق المراكز، من خلال إتاحة الفرصة لهم لخوض تجارب واقعية تسهم في توسيع مداركهم، وتعزيز تفاعلهم الاجتماعي، وزيادة حصيلتهم المعرفية والخبرات العملية.

وأكدت هيئة زايد لأصحاب الهمم أن تنظيم البرامج والرحلات الترفيهية يُسهم في الترويح عن أصحاب الهمم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ومنحهم طاقة إيجابية تنعكس بشكل مباشر على تطور قدراتهم، وتُشكّل عاملاً داعماً لنجاح برامج الرعاية والتأهيل المقدمة لهم، إضافة إلى دورها الفاعل في تفعيل عملية الدمج المجتمعي، وإتاحة فرص التواصل والتفاعل مع المجتمع الخارجي.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الرحلات تُعد جزءاً أساسياً من البرامج التأهيلية المعتمدة، التي تهدف إلى تنمية المهارات المعرفية والاجتماعية والسلوكية، وتمكين المنتسبين من تطبيق ما يتلقونه من مهارات في بيئات طبيعية، بما يعزّز قدرتهم على التعامل مع الآخرين والاعتماد على النفس.

ويأتي ذلك ضمن توجُّه الهيئة لتطبيق مفهوم «العلاج بالترفيه» بوصفه أحد الأساليب الداعمة لتنمية قدرات أصحاب الهمم.