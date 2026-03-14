«نبض الفلاح» نموذج متكامل في التمكين المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)



يحتفي مركز «نبض الفلاح» بمرور عام على تدشينه في شهر فبراير الماضي، محققاً إنجازات نوعية وأرقاماً لافتة تعكس نجاحه في ترسيخ نموذج متكامل للعمل المجتمعي، ودوره كمركز محوري لدعم الترابط الأسري، وتعزيز جودة الحياة، وتمكين أفراد المجتمع في منطقة الفلاح على وجه الخصوص وفي الإمارة ككل، وذلك ضمن جهود دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي لتطوير المبادرات الاجتماعية وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات.

ومنذ انطلاقه في فبراير من العام 2025 نجح مركز «نبض الفلاح» في تنفيذ 219 برنامجاً عبر 754 جلسة متنوعة، وبالشراكة مع 105 جهات من القطاعين الحكومي والخاص وعدد من الفعاليات المجتمعية، مستقطباً أكثر من 29 ألف مشارك، أي ما يعادل أكثر من نصف سكان منطقة الفلاح، ما يعكس الإقبال المجتمعي الواسع وثقة المجتمع بالمركز وخدماته.

وتنوعت البرامج التي استضافها المركز لتغطي أولويات اجتماعية متعددة، شملت تنمية المهارات والتعلم بنسبة 35% من إجمالي البرامج، والدعم الاجتماعي بنسبة 28%، إلى جانب البرامج الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية.

وقال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: «إن الأرقام والمؤشرات التي حققها مركز نبض الفلاح خلال عامه الأول تعكس نجاح نهج الدائرة القائم على إشراك المجتمع في تصميم الحلول، وتقديم برامج تستجيب لاحتياجات حقيقية على أرض الواقع. ويمثّل المركز نموذجاً حيّاً لدور المراكز المجتمعية في تعزيز التلاحم الاجتماعي، ودعم الاستقرار الأسري، وخلق بيئة داعمة تمكّن الأفراد من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية».



أثر اجتماعي

لم تقتصر إنجازات المركز على حجم المشاركة، بل امتدت لتشمل أثراً اجتماعياً ملموساً، حيث ساهم في تعزيز التماسك الأسري والهوية المجتمعية من خلال تنظيم 46 حفل عرس مديم خلال عام 2025، بالإضافة لحجز أكثر من 30 عرس مديم للعام الحالي، ما يعكس دوره في دعم الاستقرار الأُسري وتعزيز الروابط الاجتماعية. كما سجّل المركز مشاركة أكثر من عشرة آلاف شخص في برامج الرياضة والصحة، عبر 120 جلسة.

وفي مجال تمكين الأفراد وبناء القدرات، ركّز أكثر من 36% من برامج المركز على تطوير المهارات، وتعزيز الجاهزية المستقبلية وفرص التوظيف، من خلال برامج وورش عمل متخصصة قادها شركاء من المجتمع المحلي، حيث تم تنفيذ 29 برنامجاً عبر 91 جلسة، وصلت إلى ما يزيد على 3800 مستفيد، بما يعكس فاعلية تحويل خبرات الشركاء إلى أثر مباشر على أرض الواقع.

وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة والتمكين الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: «يمثّل مركز نبض الفلاح نموذجاً عملياً لتحويل الرؤية المجتمعية إلى واقع ملموس، من خلال برامج نوعية تنطلق من احتياجات السكان وتواكب تطلعاتهم».