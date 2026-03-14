100 مليون درهم من رجل الأعمال الإماراتي محمد الصياح دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

أبوظبي (الاتحاد)



قدّم رجل الأعمال الإماراتي محمد الصياح مساهمة بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً ويرتقي بجودة حياتهم. وتأتي هذه المساهمة في ظل التفاعل المجتمعي الواسع الذي تشهده الحملة من مختلف فئات المجتمع، بما يعكس قيم العطاء والتكافل المتجذّرة في مجتمع دولة الإمارات، ويعزز الجهود الرامية إلى توفير منظومة دعم طويلة الأمد للأيتام عبر نموذج وقفي يحقق أثراً إنسانياً مستداماً.

كما تجسّد هذه المبادرة حرص مختلف أفراد المجتمع على دعم المشاريع التي تستثمر في الإنسان وتسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة» ويعزز ثقافة الوقف باعتبارها أداة تنموية فاعلة تسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجاً. وتهدف حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» إلى إنشاء وقف تُستثمر أصوله وفق نموذج وقفي مستدام يضمن توليد عوائد طويلة الأمد تُخصَّص لدعم الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم، بما يعزز جودة حياتهم ويرسّخ دعائم مجتمع متوازن ومستدام.

وأكد فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، أن هذه المساهمة تعكس روح المسؤولية المجتمعية التي يتميز بها أفراد المجتمع في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن كل مساهمة تُضاف إلى غيرها لتشكّل قوة جماعية تسهم في تحقيق أثر إنساني مستدام يعود بالنفع على الأيتام والمجتمع ككل.