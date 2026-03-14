الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

من مايكل لحياني و«بروبرتي فايندر» 5 ملايين درهم دعماً لحملة «حدّ الحياة»

15 مارس 2026 03:41

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلن مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «بروبرتي فايندر» المساهمة بمبلغ 5 ملايين درهم، دعماً لحملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.
وجاء الإعلان عن مساهمة مايكل لحياني ومجموعة «بروبرتي فايندر» في الحملة، خلال السحور الرمضاني الذي نظّمته مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في فندق أرماني دبي في برج خليفة يوم الأحد الماضي، والذي جمع نخبة من قادة المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال، بالتعاون مع بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية. 
وقال مايكل لحياني: «حملة (حدّ الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، مبادرة كريمة تُجسّد معاني التضامن الإنساني، والتكافل المجتمعي، وتنبع مشاركتنا في الحملة من مسؤوليتنا المجتمعية ورغبتنا في تقديم الدعم للبرامج والمشاريع الخيرية التي تطلقها دولة الإمارات لحماية الفئات الأقل حظاً حول العالم، وخاصة الأطفال الذين يعانون الجوع وسوء التغذية الحاد». 
ونوّه مايكل لحياني بأهمية هذه الحملة الرمضانية، ودورها الحيوي في حشد الجهود لمواجهة التحديات العالمية المتمثلة بارتفاع أعداد الأطفال الذين طالهم الجوع في السنوات الأخيرة، أو الذين لا يحصلون على الحدّ الأدنى من التنوع الغذائي الضروري للنمو السليم. وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع، وتُركّز بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

