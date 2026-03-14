«إسلامية الشارقة»: 750 مسجداً لصلاة التهجد في العشر الأواخر

الشارقة (الاتحاد)



أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة تخصيص 750 مسجداً في مختلف مدن ومناطق الإمارة لإقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على تهيئة بيوت الله لاستقبال المصلين، وتوفير الأجواء الإيمانية التي تعينهم على إحياء هذه الليالي المباركة.

وأكدت الدائرة أن هذا العدد الكبير من المساجد المخصصة لصلاة التهجد يأتي بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين وتوزيعهم على مختلف الأحياء والمناطق، بما يتيح للمصلين أداء الصلاة في المساجد القريبة منهم بكل يسر وسهولة، ويعزز من أجواء الطمأنينة والسكينة التي تميز مساجد إمارة الشارقة خلال شهر رمضان المبارك.

كما يشارك في إحياء هذه الليالي نخبة من قراء الشارقة الذين عُرفوا بأصواتهم الندية وأدائهم المتقن وتلاوتهم الخاشعة لكتاب الله، والتي تسهم في إضفاء أجواء روحانية خاصة داخل المساجد، وتعزز حضور القرآن الكريم في هذه الليالي المباركة. وأوضحت الدائرة أن فرقها الميدانية عملت على تهيئة المساجد وتجهيزها بكافة الخدمات اللازمة، إلى جانب متابعة جاهزية المرافق المرتبطة بها، وذلك لضمان راحة المصلين وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء آمنة وإيمانية.

كما يشارك عدد من المتطوعين من مركز الشارقة للتطوع التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في دعم جهود التنظيم داخل المساجد، من خلال المساعدة في تنظيم حركة دخول وخروج المصلين وتسوية الصفوف، بما يعزز الانسيابية داخل المساجد ويوفر أجواءً منظمة ومريحة للمصلين خلال هذه الليالي المباركة. وتأتي هذه الجهود ضمن رسالة الدائرة في العناية ببيوت الله وخدمة المصلين، وحرصها على توفير الأجواء التي تعزز ارتباط المجتمع بالمساجد خلال الشهر الفضيل، وترسخ مكانة القرآن الكريم في نفوس أفراد المجتمع.