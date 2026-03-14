مليون درهم من آمنة بنت محمد القاسمي دعماً لـ«وقف أم الإمارات للأيتام»

15 مارس 2026 03:41

أبوظبي (الاتحاد) 

قدّمت آمنة بنت محمد بن أحمد القاسمي مساهمة بقيمة 1 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وتأتي هذه المساهمة دعماً للجهود الرامية إلى تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً ويرتقي بجودة حياتهم، ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ مفهوم الوقف كأداة تنموية مستدامة.
كما تعكس هذه المبادرة روح التكافل والعطاء المتجذّرة في مجتمع دولة الإمارات، وتنسجم مع مستهدفات «عام الأسرة» التي تؤكد أن المجتمع يقف كأسرة واحدة إلى جانب الأيتام ويعمل على توفير الرعاية والدعم المستدام لهم. 
وتهدف حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» إلى تحويل المساهمات المجتمعية إلى أصول وقفية مستدامة تُستثمر بعوائد طويلة الأجل لدعم احتياجات الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم، بما يعزز جودة حياتهم ويسهم في بناء مجتمع متوازن ومتماسك.

