الفجيرة: استمرار جهود التعامل مع حريق منطقة الصناعات البترولية

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، مساء السبت، باستمرار جهود التعامل مع الحريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية.

وقال المكتب، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تؤكد الجهات المختصة في إمارة الفجيرة بأن الجهود مازالت مستمرة في التعامل مع الحريق الناجم عن سقوط شظايا إثر الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية".

وأضاف المكتب الإعلامي أن الجهات المختصة "تؤكد عن تسجيل إصابة بسيطة لشخص من الجنسية الأردنية".

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات.