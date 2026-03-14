عائشة اليماحي: ملتزمون بتوفير بيئة تحفز الأطفال على الابتكار والتعلُّم

15 مارس 2026 03:40

أبوظبي (الاتحاد) 

قالت الدكتورة عائشة اليماحي، المستشار الاستراتيجي لشركة «ألف للتعليم»، إن يوم الطفل الإماراتي يمثل مناسبةً سنوية نجدد فيها التزامنا تجاه أطفال الإمارات باعتبارهم صُنَّاع المستقبل، كما يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين الأطفال والناشئة وضمان نمائهم في بيئةٍ تحفزهم على الابتكار والتعلُّم، وتنمي في نفوسهم روح الانتماء والفخر بالهوية الوطنية. 
وأكدت، في تصريح بالمناسبة: يأتي احتفالنا بيوم الطفل الإماراتي هذا العام تزامناً مع «عام الأسرة» الذي يكرّس مكانة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع المستقر والمزدهر، والأساس المتين الذي تُبنى عليه الأجيال الواثقة والمؤهلة لصياغة معالم الغد. ويسلط شعار «يوم الطفل الإماراتي» لهذا العام -«الحق في المعرفة الرقمية»- الضوء على حق الأطفال في الوصول إلى المعرفة عبر الوسائل الرقمية الحديثة لتعزيز قدراتهم وتلبية احتياجاتهم النمائية والمعرفية. واختتمت بالقول: بهذه المناسبة، نجدد في «ألف للتعليم» العهد على مواصلة دعم الرحلة التعليمية للأطفال ورفدهم بالأدوات الكفيلة بتعزيز تجربتهم الدراسية وصقل مهاراتهم الإدراكية والفكرية والإبداعية، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في الأطفال هو استثمار في مستقبل الوطن، وبأن رسالتنا المؤسسية تقتضي منا الإسهام في تمكين الأطفال، وضمان بيئةٍ مُثلى لنمائهم وازدهارهم.

أخبار ذات صلة
قرقاش: للإمارات الحق بالدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الإرهابي
الإمارات تحافظ على مكانتها وجهة لبناء الأعمال وتوظيف رأس المال طويل الأجل
ألف للتعليم
يوم الطفل الإماراتي
الإمارات
الأطفال
عائشة اليماحي
آخر الأخبار
تصاعد الدخان من مجمع السفارة الأميركية في بغداد جراء استهدافها بطائرة مسيرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق فوراً
اليوم 03:46
قرقاش: للإمارات الحق بالدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الإرهابي
الأخبار العالمية
قرقاش: للإمارات الحق بالدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الإرهابي
اليوم 03:46
فلسطينيون يسيرون وسط عاصفة رملية في مخيم نازحين فلسطينيين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
عاصفة رملية تضاعف مأساة سكان مخيمات غزة
اليوم 03:46
تصاعد دخان كثيف من قاعدة عسكرية في إيران عقب غارة جوية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بإبقاء «هرمز» مفتوحاً وآمناً بأي طريقة
اليوم 03:46
منظر عام لمدينة الدوحة من البحر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لــ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية.. مخاطرة استراتيجية ومغامرة انتحارية
اليوم 03:46
