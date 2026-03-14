عائشة اليماحي: ملتزمون بتوفير بيئة تحفز الأطفال على الابتكار والتعلُّم

أبوظبي (الاتحاد)



قالت الدكتورة عائشة اليماحي، المستشار الاستراتيجي لشركة «ألف للتعليم»، إن يوم الطفل الإماراتي يمثل مناسبةً سنوية نجدد فيها التزامنا تجاه أطفال الإمارات باعتبارهم صُنَّاع المستقبل، كما يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين الأطفال والناشئة وضمان نمائهم في بيئةٍ تحفزهم على الابتكار والتعلُّم، وتنمي في نفوسهم روح الانتماء والفخر بالهوية الوطنية.

وأكدت، في تصريح بالمناسبة: يأتي احتفالنا بيوم الطفل الإماراتي هذا العام تزامناً مع «عام الأسرة» الذي يكرّس مكانة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع المستقر والمزدهر، والأساس المتين الذي تُبنى عليه الأجيال الواثقة والمؤهلة لصياغة معالم الغد. ويسلط شعار «يوم الطفل الإماراتي» لهذا العام -«الحق في المعرفة الرقمية»- الضوء على حق الأطفال في الوصول إلى المعرفة عبر الوسائل الرقمية الحديثة لتعزيز قدراتهم وتلبية احتياجاتهم النمائية والمعرفية. واختتمت بالقول: بهذه المناسبة، نجدد في «ألف للتعليم» العهد على مواصلة دعم الرحلة التعليمية للأطفال ورفدهم بالأدوات الكفيلة بتعزيز تجربتهم الدراسية وصقل مهاراتهم الإدراكية والفكرية والإبداعية، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في الأطفال هو استثمار في مستقبل الوطن، وبأن رسالتنا المؤسسية تقتضي منا الإسهام في تمكين الأطفال، وضمان بيئةٍ مُثلى لنمائهم وازدهارهم.