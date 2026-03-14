خولة الحواي: توعية الأطفال بالتوظيف الإيجابي للتكنولوجيا

الشارقة (الاتحاد)



أكدت خولة شريف الحواي، مديرة مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أن يوم الطفل الإماراتي الذي يأتي هذا العام تحت شعار «الحق في المعرفة الرقمية»، يسلط الضوء على أهمية تمكين الأطفال من المعارف والمهارات التي تساعدهم على التفاعل بوعي مع العالم الرقمي، بما يعزز قدرتهم على الاستفادة من التكنولوجيا في التعلم وتوسيع مداركهم. وقالت: «لم يعد التعامل مع التكنولوجيا يقتصر على استخدام الأجهزة والتطبيقات، بل يتطلب فهماً لطبيعة البيئة الرقمية والمحتوى المتداول فيها، والقدرة على التمييز بين المعلومات الموثوقة من غيرها، إضافة إلى إدراك أهمية حماية الخصوصية، والالتزام بالسلوك المسؤول أثناء التفاعل عبر المنصات الرقمية».

وأضافت خولة الحواي: «إن برامج المؤسسة تركّز على تعريف الأطفال بأساسيات الأمان الرقمي وحماية البيانات الشخصية، إلى جانب تنمية قدرتهم على فهم المحتوى الذي يتعرضون له في الفضاء الرقمي، وتشجيعهم على توظيف التقنيات في التعلم والابتكار والتعبير عن أفكارهم بطرق إبداعية وإعداد المحتوى الهادف».

واختتمت بأن إعداد الأطفال للتعامل مع التحولات الرقمية يتطلب تكامل الجهود بين الأسرة والمؤسسات المجتمعية.