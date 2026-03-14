الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

هالة بدري: بيئة متكاملة في الإمارات لحماية الطفل وتنمية قدراته

15 مارس 2026 03:40

دبي (الاتحاد) 

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن «يوم الطفل الإماراتي» يمثّل مناسبة وطنية تجسّد اهتمام القيادة الرشيدة برعاية الطفل ودعمه، بوصفه ثروة الوطن وركيزته الأساسية في تحقيق التطوير والتنمية المستدامة وتشكيل ملامح المستقبل، لافتةً إلى أن شعار هذا العام «الحق في المعرفة الرقمية» يعكس حرص الدولة على تمكين الأطفال من الوصول الآمن إلى المعرفة في الفضاء الرقمي، وتعزيز استخدامهم الواعي والمسؤول للتكنولوجيا، بما يحفظ كرامتهم ويصون سلامتهم. 
وقالت: «حرصت الدولة، عبر استراتيجياتها ومبادراتها المتنوعة، على تهيئة بيئة متكاملة تضمن حماية الطفل وصون حقوقه وتنمية قدراته باعتباره نواة غدٍ مشرق ومزدهر، إيماناً منها بأهمية الاستثمار في تأسيس أجيالٍ واعية ومبدعة ومسؤولة تعتز بهويتها الوطنية. كما تسعى إلى ضمان حقّه في الوصول إلى المعرفة الرقمية، وإتاحة الفرصة له لاكتساب المهارات التي تنمي قدرته على التعامل مع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، والمساهمة في تطويرها وتسخيرها لخدمة الوطن والمجتمع والإنسانية». وأشارت بدري إلى التزام «دبي للثقافة» بالوفاء بمسؤوليتها المجتمعية وأداء دورها الثقافي تجاه الطفل الإماراتي.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©