الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة وملك المغرب يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

15 مارس 2026 00:55

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما تناول الاتصال الاعتداءات الإيرانية السافرة، والمتواصلة التي تستهدف دولة الإمارات، وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة. وجدد جلالته إدانة الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والمواثيق الدولية، مؤكداً تضامن المغرب مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.
من جانبه، أعرب سموه عن شكره لجلالته لموقف المغرب الداعم لدولة الإمارات.
كما شدد الجانبان على ضرورة تغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة، بما يحفظ أمنها واستقرارها، ويضمن سلامة شعوبها.

المصدر: وام
أبوظبي: السيطرة على حريق اندلع إثر استهداف مسيّرة لمنشأة نفط بمنطقة الرويس
النائب العام للدولة يأمر بالقبض على 25 متهماً وإحالتهم لمحاكمة عاجلة لنشر محتوى مضلل يضر بتدابير الدفاع ويمجد العدوان العسكري على الدولة
