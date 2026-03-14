الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
فاطمة الكعبي: صحة أبنائنا التزام وطني

15 مارس 2026 03:40

أبوظبي (الاتحاد) 

أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، التزام المؤسسة بتوفير أعلى مستويات مأمونية الأدوية المخصصة للأطفال في السوق المحلي. وأوضحت الكعبي، في تصريح بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، أن «هذا اليوم يمثل مناسبة لتجديد التزام المؤسسة بحماية صحة الأطفال وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم، عبر توفير منظومة دوائية وتنظيمية متكاملة»، مُبينةً أن ذلك يأتي في إطار رؤية دولة الإمارات التي تعتبر صحة الإنسان وجودة حياته القوة الدافعة لمسيرة التنمية. 
وأشارت الكعبي إلى أن شعار يوم الطفل الإماراتي لهذا العام «الحق في المعرفة الرقمية» يسلط الضوء على أهمية تمكين الأطفال وأولياء أمورهم من الوصول إلى المعلومات الصحية الرقمية الموثوقة، بما يعزز الاستخدام الآمن للأدوية لجميع أفراد المجتمع، ولا سيما الأطفال. 
ولفتت إلى أن المؤسسة تولي، انطلاقاً من هذا التوجه، اهتماماً كبيراً بضمان مأمونية وسلامة أدوية الأطفال المتداولة في السوق المحلي، وذلك وفق منظومة تنظيمية متكاملة تراعي أعلى معايير الجودة العالمية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي، ورفع كفاءة النظام الصحي في الدولة، مع التركيز على الابتكار والمرونة في تطوير السياسات الدوائية. 

