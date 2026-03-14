سلامة العميمي: الوصول الآمن إلى المعرفة الرقمية يعزّز الحماية

أكدت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، أهمية تمكين الأطفال من الوصول الآمن والمسؤول إلى المعرفة الرقمية، من خلال تعزيز الوعي بالمخاطر الإلكترونية، وتوفير الدعم والتوجيه اللازمين للأطفال وأُسرهم. وقالت العميمي: «تماشياً مع شعار يوم الطفل الإماراتي لهذا العام «الحق في المعرفة الرقمية»، نحرص في هيئة الرعاية الأسرية على تمكين الأطفال من الوصول الآمن والمسؤول إلى المعرفة الرقمية، من خلال نشر الوعي وتعزيز الحماية وتوفير الدعم والتوجيه اللازم لهم ولأسرهم. كما نعمل على رفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية، مثل الابتزاز الإلكتروني والتهديدات عبر الإنترنت، إلى جانب تنفيذ مبادرات اجتماعية وتوعوية تسهم في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك وقادر على مواكبة التحولات الرقمية بثقة ومسؤولية».

وأضافت: انطلاقاً من هذا الدور، وبما ينسجم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة والأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، يأتي عام الأسرة ليترجم الرؤية الوطنية إلى نتائج ملموسة. وفي هيئة الرعاية الأسرية يشكّل ذلك بوصلة لعملنا اليومي، حيث نقود جهوداً متواصلة لتعزيز منظومة خدماتنا المتكاملة لدعم الأطفال وأسرهم.