الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
سلامة العميمي: الوصول الآمن إلى المعرفة الرقمية يعزّز الحماية

15 مارس 2026 03:40

أبوظبي (الاتحاد) 

أكدت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، أهمية تمكين الأطفال من الوصول الآمن والمسؤول إلى المعرفة الرقمية، من خلال تعزيز الوعي بالمخاطر الإلكترونية، وتوفير الدعم والتوجيه اللازمين للأطفال وأُسرهم. وقالت العميمي: «تماشياً مع شعار يوم الطفل الإماراتي لهذا العام «الحق في المعرفة الرقمية»، نحرص في هيئة الرعاية الأسرية على تمكين الأطفال من الوصول الآمن والمسؤول إلى المعرفة الرقمية، من خلال نشر الوعي وتعزيز الحماية وتوفير الدعم والتوجيه اللازم لهم ولأسرهم. كما نعمل على رفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية، مثل الابتزاز الإلكتروني والتهديدات عبر الإنترنت، إلى جانب تنفيذ مبادرات اجتماعية وتوعوية تسهم في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك وقادر على مواكبة التحولات الرقمية بثقة ومسؤولية». 
وأضافت: انطلاقاً من هذا الدور، وبما ينسجم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة والأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، يأتي عام الأسرة ليترجم الرؤية الوطنية إلى نتائج ملموسة. وفي هيئة الرعاية الأسرية يشكّل ذلك بوصلة لعملنا اليومي، حيث نقود جهوداً متواصلة لتعزيز منظومة خدماتنا المتكاملة لدعم الأطفال وأسرهم. 

أخبار ذات صلة
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©