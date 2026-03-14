سارة الأميري: الدولة تستثمر في أجيال المستقبل

15 مارس 2026 03:40

أبوظبي (وام)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن احتفاء دولة الإمارات في الخامس عشر من مارس من كل عام بيوم الطفل الإماراتي، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للأجيال المقبلة، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الإمارات، مشيرةً إلى أن هذا اليوم يمثل مناسبة وطنية نجدد من خلالها التزامنا بتمكين أجيال الإمارات وإعدادهم للمستقبل بما يواكب تطلعات الدولة.
وأوضحت أن الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي لهذا العام تحت شعار «الحق في المعرفة الرقمية»، يعكس حرص دولة الإمارات على تمكين الأطفال من الوصول إلى المعرفة.
وأكدت معاليها أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الطلبة من المهارات الرقمية منذ المراحل التعليمية المبكرة، من خلال إدماج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبرمجة في المناهج التعليمية.
وتقدمت معاليها بهذه المناسبة بجزيل الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية؛ تقديراً لدعم سموها المتواصل ومبادراتها الرائدة في مجال رعاية الطفولة، وتمكين الأطفال في دولة الإمارات.

