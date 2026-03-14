سناء سهيل: الأسرة الحاضن الأول لنمو الطفل وتوازنه

أبوظبي (الاتحاد)



أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن يوم الطفل الإماراتي يُجسّد التزام دولة الإمارات الراسخ ببناء مستقبل يرتكز على تمكين الأطفال ورعايتهم وحمايتهم، باعتبارهم أساس ازدهار الوطن وأحد أهم ركائز استدامة تنميته.

وأوضحت معاليها أن شعار يوم الطفل الإماراتي لهذا العام «الحق في المعرفة الرقمية» يعكس أهمية تمكين الأطفال من اكتساب المهارات والمعارف الرقمية التي تفتح أمامهم آفاق التعلم والابتكار، وتؤهلهم للتفاعل بثقة ومسؤولية مع عالم يشهد تحوّلات متسارعة تقودها التكنولوجيا.

وأضافت معاليها أن الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي هذا العام يكتسب أهمية خاصة، تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2026 عاماً للأسرة، في رسالة واضحة تؤكد أن الأسرة هي الحاضن الأول لنمو الطفل وتوازنه، وأن تمكينها وتعزيز دورها يمثّلان ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك وواثق بمستقبله، في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك العالم الرقمي.

وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات أرست منظومة تشريعية متكاملة لحماية الطفل، يُشكّل قانون حقوق الطفل «وديمة» أحد أبرز ركائزها، حيث يعزّز حماية الطفل ويكفل سلامته وكرامته.