الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
أبوظبي: السيطرة على حريق اندلع إثر استهداف مسيّرة لمنشأة نفط بمنطقة الرويس

شعار مكتب أبوظبي الإعلامي
15 مارس 2026 01:52

أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي، مساء السبت، بالسيطرة على حريق اندلع نتيجة استهداف طائرة مسيرة لمنشأة نفطية في منطقة الرويس.
وأورد المكتب، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تمكنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي من السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة استهداف طائرة مسيرة لمنشأة نفطية بمنطقة الرويس يوم الثلاثاء".
وأضاف المكتب "عملت فرق الاستجابة على احتواء الحريق وتجري عمليات التبريد، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات".
وتهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شعار مكتب أبوظبي الإعلامي
علوم الدار
أبوظبي: السيطرة على حريق اندلع إثر استهداف مسيّرة لمنشأة نفط بمنطقة الرويس
15 مارس 2026
