أبوظبي: السيطرة على حريق اندلع إثر استهداف مسيّرة لمنشأة نفط بمنطقة الرويس

أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي، مساء السبت، بالسيطرة على حريق اندلع نتيجة استهداف طائرة مسيرة لمنشأة نفطية في منطقة الرويس.

وأورد المكتب، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تمكنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي من السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة استهداف طائرة مسيرة لمنشأة نفطية بمنطقة الرويس يوم الثلاثاء".

وأضاف المكتب "عملت فرق الاستجابة على احتواء الحريق وتجري عمليات التبريد، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات".

وتهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.