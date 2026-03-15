هزاع بن زايد: في يوم الطفل الإماراتي نؤكد أهمية توفير الرعاية الأفضل لأطفالنا

أكد سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بمناسبة "يوم الطفل الإماراتي"، أهمية التكامل بين كافة القطاعات والمؤسسات، ولاسيما التعليمية منها، لتوفير الرعاية الأفضل لأطفالنا.

وقال سموه عبر منصة إكس:"أطفال اليوم هم رجال ونساء الغد، وفي يوم الطفل الإماراتي نؤكد أهمية التكامل بين كافة القطاعات والمؤسسات، ولاسيما التعليمية منها، لتوفير الرعاية الأفضل لأطفالنا، فما نزرعه اليوم من قيم ومبادئ، نحصده غداً أجيالاً واعية قادرة على حمل المسؤولية وقيادة المستقبل".