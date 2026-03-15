الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تسارع ذوبان الأنهار الجليدية في النمسا بفعل تأثير تغير المناخ

15 مارس 2026 14:12

استمر التراجع الحاد في الكتل والأنهار الجليدية في النمسا، خلال عام 2024 /2025، حيث تقلص 94 نهراً جليدياً من أصل 96 نهراً خاضعاً للمتابعة، بينما بقي نهران فقط دون تغير، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة تأثير تغير المناخ على سلسلة جبال الألب.

وكشف أحدث تقرير سنوي، صادر عن منظمة جبال الألب النمساوية، أن متوسط تراجع الأنهار الجليدية في البلاد بلغ نحو 20.3 متراً، وعزا السبب الرئيس إلى الظروف المناخية، التي تمثلت في التعرض لشتاء دافئ نسبياً قليل الثلوج، وصيف مبكر شديد الحرارة، حيث تجاوزت درجات الحرارة في شهر يونيو الماضي المعدل الطبيعي بنحو 5 درجات مئوية، وارتفعت بمقدار درجتين مئويتين فوق المتوسط السنوي، بالتزامن مع انخفاض كبير في كميات المطر بلغت نحو 24.5%.

أخبار ذات صلة
مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم بمدينة لينز النمساوية
النمسا تطلق مشروعاً لإنشاء مركز لدعم أبحاث وتطبيقات تكنولوجيا الكم

وأشار التقرير إلى أن العديد من الأنهار الجليدية في النمسا دخلت مرحلة التفكك البنيوي، التي تظهر في تشقق وانحسار الكتل الجليدية وانهيار ألسنة الجليد وظهور الصخور، الأمر الذي يؤدي لحدوث تغير واضح في المشهد الطبيعي لجبال الألب، ويعكس التأثير المباشر لتغير المناخ عليه.

 

ورصدت بيانات التقرير، تراجع نهر "ألبينز فيرنر" الجليدي في ولاية "تيرول" بشكل كبير بلغ 114.3 متراً، وتقلص نهر "شتوباخر سونبليكيس" في ولاية "سالزبورغ" بنحو 103.9 متر، وانحسار نهر "كريملر كيس" بنحو 90.3 متراً، كما سجل تراجع لسان نهر "باسترتسا"، أكبر نهر الجليدي في النمسا، موجود على جبل "جروس جلوكنر"، أعلى جبال البلاد، بنحو 54 متراً، مع توقعات بانقسام النهر الجليدي إلى جزأين خلال السنوات المقبلة بسبب استمرار ذوبان الجليد.

المصدر: وام
النمسا
الأنهار الجليدية
آخر الأخبار
حمدان بن زايد
علوم الدار
حمدان بن زايد: الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن
اليوم 15:20
نجاح لافت للنسخة الرابعة من بطولة العوير الرمضانية للكرة الطائرة
الرياضة
نجاح لافت للنسخة الرابعة من بطولة العوير الرمضانية للكرة الطائرة
اليوم 15:15
مريم بنت محمد بن زايد: الإمارات توفر بيئة آمنة ومحفزة تدعم نمو الأطفال وتنمي قدراتهم
علوم الدار
مريم بنت محمد بن زايد: الإمارات توفر بيئة آمنة ومحفزة تدعم نمو الأطفال وتنمي قدراتهم
اليوم 15:12
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد: يوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية نجدد فيها الالتزام برعاية الطفل وتمكينه
اليوم 14:58
طموح «الزعيم» يواجه ردة فعل «العنابي» في «كلاسيكو العشرين»
الرياضة
طموح «الزعيم» يواجه ردة فعل «العنابي» في «كلاسيكو العشرين»
اليوم 14:45
