"واجب التطوعية" تنظم مأدبة إفطار رمضاني لأصحاب الهمم في أبوظبي
15 مارس 2026 14:41

نظّمت جمعية واجب التطوعية، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم وجمعية كلنا مع أصحاب الهمم أمس، مأدبة إفطار رمضاني لأصحاب الهمم في مركز المضيف بأبوظبي.

 

وحضر المأدبة، معالي الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، وعبد الله الحميدان، مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم، والشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية، والشيخة عائشة بنت خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، إلى جانب ممثلين عن جمعية كلنا مع أصحاب الهمم، وجمع من المتطوعين وأسر أصحاب الهمم.

 

وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن المبادرات تعكس القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي القائمة على التراحم والتكافل ومد جسور المحبة بين جميع فئات المجتمع.

 

وقال إن أصحاب الهمم يمثلون جزءاً أصيلاً ومهماً من النسيج المجتمعي، مشيراً إلى أن دعمهم وتمكينهم مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في توفير بيئة حاضنة تعزز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تحافظ على مكانتها وجهة لبناء الأعمال وتوظيف رأس المال طويل الأجل
«دام الأمان» منظومة متكاملة لحماية الطفل في أبوظبي

وأضاف أن جمعية واجب التطوعية تحرص على إطلاق مبادرات مجتمعية نوعية خلال شهر رمضان المبارك، تسهم في إدخال البهجة إلى قلوب أصحاب الهمم وأسرهم، وتعزز في الوقت ذاته ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع.

 

من جانبه، أكد عبد الله الحميدان، أن المبادرة الإنسانية تجسّد حرص جمعية واجب التطوعية على دعم أصحاب الهمم وتعزيز حضورهم واندماجهم في المجتمع، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم وترسيخ قيم التضامن والتكافل الإنساني.

 

وأضاف أن الشراكة بين جمعية واجب التطوعية وجمعية كلنا مع أصحاب الهمم تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات إنسانية ومجتمعية نوعية، بما يحقق أثراً إيجابياً مستداماً يعود بالنفع على أصحاب الهمم وأسرهم.

 

وعلى هامش الفعالية، قام رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية بجولة في أقسام وأجنحة مركز المضيف التابع لهيئة زايد لأصحاب الهمم في مدينة شخبوط بمنطقة المفرق، اطّلع خلالها على أبرز الخدمات التأهيلية والبرامج المتخصصة التي يقدمها المركز لمختلف الفئات العمرية، كما استمع إلى شرح حول منظومة الخدمات المتكاملة التي يوفرها على مدار الساعة، والهادفة إلى تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم من خلال تقديم الرعاية المتخصصة والدعم النفسي والاجتماعي والترفيهي، بما يسهم في تعزيز سعادتهم واندماجهم في المجتمع.

 

المصدر: وام
آخر الأخبار
حمدان بن زايد
علوم الدار
حمدان بن زايد: الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن
اليوم 15:20
نجاح لافت للنسخة الرابعة من بطولة العوير الرمضانية للكرة الطائرة
الرياضة
نجاح لافت للنسخة الرابعة من بطولة العوير الرمضانية للكرة الطائرة
اليوم 15:15
مريم بنت محمد بن زايد: الإمارات توفر بيئة آمنة ومحفزة تدعم نمو الأطفال وتنمي قدراتهم
علوم الدار
مريم بنت محمد بن زايد: الإمارات توفر بيئة آمنة ومحفزة تدعم نمو الأطفال وتنمي قدراتهم
اليوم 15:12
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد: يوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية نجدد فيها الالتزام برعاية الطفل وتمكينه
اليوم 14:58
طموح «الزعيم» يواجه ردة فعل «العنابي» في «كلاسيكو العشرين»
الرياضة
طموح «الزعيم» يواجه ردة فعل «العنابي» في «كلاسيكو العشرين»
اليوم 14:45
