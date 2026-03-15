عبدالله بن زايد: يوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية نجدد فيها الالتزام برعاية الطفل وتمكينه

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن يوم الطفل الإماراتي يمثل مناسبة وطنية نجدد فيها التزام دولة الإمارات برعاية الطفل وتمكينه، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لنمو كل طفل يعيش على أرض الإمارات، انطلاقاً من إيمانها بأن الطفل هو أساس المستقبل، وأن الاستثمار فيه هو استثمار في استقرار الوطن وازدهاره.

وقال سموه :"تواصل الدولة، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والمبادرات والبرامج التي تعزز رفاه الأطفال، وتنمي قدراتهم، وتفتح أمامهم آفاق التعلم والمعرفة والإبداع".

وأضاف سموه :"وفي إطار عام الأسرة، نؤكد أهمية الدور المحوري للأسرة في تنشئة الأطفال وغرس القيم في نفوسهم، وتعزيز شعورهم بالأمان والانتماء، ودعم رفاههم النفسي والاجتماعي، وترسيخ ارتباطهم بوطنهم واعتزازهم بثقافته وهويته الوطنية، كما نحرص على بناء شراكة متكاملة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية ومختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تنشئة أجيال واثقة بجذورها، ومنفتحة على المستقبل، وقادرة على الإبداع والمرونة في التعامل مع المتغيرات، والإسهام الإيجابي في مسيرة تقدم الوطن وازدهاره".