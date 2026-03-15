منصور بن زايد: الاهتمام ببناء الإنسان استثمار في مستقبل الوطن واستدامة تقدمه

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الاهتمام ببناء الإنسان استثمار في مستقبل الوطن واستدامة تقدمه.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس»:"الاهتمام ببناء الإنسان استثمار في مستقبل الوطن واستدامة تقدمه. وفي "يوم الطفل الإماراتي"، وخلال عام الأسرة، نؤكد أن الأسرة تبقى الركيزة الأساسية في تنشئة الأطفال على حب الوطن وقيم الخير والإنسانية التي قامت عليها دولة الإمارات".

