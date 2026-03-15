الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
وقف برج الخير يساهم بمبلغ مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

شعار أوقاف أبوظبي
15 مارس 2026 21:20

بتوجيهات معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قدم وقف برج الخير مساهمة بقيمة مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وتدعم هذه المساهمة هدف المبادرة المتمثل في تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في الدولة، بما يضمن استمرار الدعم لاحتياجاتهم في مجالات التعليم والرعاية الصحية وجودة الحياة.
وانطلاقاً من قيم «عام الأسرة»، تؤكد الحملة التزام «أوقاف أبوظبي» بمواصلة مواءمة برامجها ومبادراتها مع الأولويات الوطنية، بما يخدم مصلحة المجتمع، ويعزز استدامة العمل الإنساني.

المصدر: وام
وقف أم الإمارات للأيتام
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
مساهمة مالية
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©