الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة

15 مارس 2026 21:31

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم خلال اتصال هاتفي تلقاه من أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تطورات الأوضاع في المنطقة إثر الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليه من مخاطر توسيع الصراع وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وجدد فخامته، خلال الاتصال، إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة وتضامن مصر مع الإمارات إزاء جميع ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وضمان سلامة مواطنيها.
وثمن فخامته دور دولة الإمارات المسؤول في دعم مساعي التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها لاحتواء التصعيد الراهن.
كما أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة في سبيل الحفاظ على استقرار المنطقة خلال هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها.
من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، فخامته لموقف مصر الداعم للإمارات.
وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لمعالجة قضايا المنطقة لتجنيبها مزيداً من التوترات والأزمات وبما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
