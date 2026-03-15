ارتفاع درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً ليلاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 02:11، والجزرالأول عند الساعة 23:18.

يكون بحر عمان خفيف الموج أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعه 46:07 والمد الثاني عند الساعة 20:54، والجزر الأول عند الساعة 14:13 والجزر الثاني عند الساعة 06:03.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 21 70 15

دبي 37 23 60 20

الشارقة 37 18 70 20

عجمان 31 22 75 25

أم القيوين 33 17 80 35

رأس الخيمة 35 19 70 30

الفجيرة 32 23 75 25

العـين 38 20 55 15

ليوا 40 18 70 15

الرويس 39 20 65 20

السلع 38 19 70 20

دلـمـا 30 20 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 29 22 80 45

أبو موسى 29 22 80 45.