الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
עדד אלیوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد يستقبل المهنئين بالعشر الأواخر من رمضان

16 مارس 2026 00:09

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم، في مجلس سموه في قصر النخيل بأبوظبي جموع المهنئين بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع الحضور بهذه الأيام المباركة، سائلين الله أن يعيدها على دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة وشعبها والمقيمين على أرضها بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبال عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع من المواطنين.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن
صندوق الوطن يختتم أنشطته الرمضانية لطلاب المدارس الإماراتية

وأعرب الحضور عن خالص تهانيهم لسموه بهذه المناسبة الفضيلة، داعين الله أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ورحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالحضور، متبادلاً معهم الأحاديث الودية التي تعكس قيم التواصل والتلاحم المجتمعي، التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات، وأكد أن شهر رمضان المبارك مناسبة لتعزيز الروابط الاجتماعية وترسيخ قيم الخير والتكافل بين أفراد المجتمع.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
تهاني
رمضان
شهر رمضان
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من وزراء الخارجية تطورات الأوضاع في المنطقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من وزراء الخارجية تطورات الأوضاع في المنطقة
16 مارس 2026
ميلان.. خطوة إلى الخلف في الدوري الإيطالي
الرياضة
ميلان.. خطوة إلى الخلف في الدوري الإيطالي
16 مارس 2026
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء العراق
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء العراق
16 مارس 2026
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية المصري
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية المصري
16 مارس 2026
سيف بن زايد: برؤية القائد.. بُنيت الإمارات على الحكمة والقوة والاستعداد
علوم الدار
سيف بن زايد: برؤية القائد.. بُنيت الإمارات على الحكمة والقوة والاستعداد
16 مارس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©