خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة.. ملك إسبانيا يدين الاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات ودول المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من صاحب الجلالة الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات، وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً تضامن إسبانيا مع الإمارات إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وضمان سلامة أراضيها.

وثمن جلالته، خلال الاتصال، الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بالرعايا الإسبان وجميع المقيمين على أراضيها وحرصها على تسهيل إجراءاتهم، وضمان أمنهم وسلامتهم، مشيداً بكفاءة الإجراءات التي تتخذها الدولة ونجاحها في إدارة الأزمة، والحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.

من جانبه، عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لجلالة الملك فيليب لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل استمرار التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة التي تمثل تهديداً للاستقرار والأمن في المنطقة والعالم أجمع، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.