خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة.. ملك إسبانيا يدين الاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات ودول المنطقة

16 مارس 2026 00:24

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من صاحب الجلالة الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات، وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً تضامن إسبانيا مع الإمارات إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وضمان سلامة أراضيها.
وثمن جلالته، خلال الاتصال، الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بالرعايا الإسبان وجميع المقيمين على أراضيها وحرصها على تسهيل إجراءاتهم، وضمان أمنهم وسلامتهم، مشيداً بكفاءة الإجراءات التي تتخذها الدولة ونجاحها في إدارة الأزمة، والحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.
من جانبه، عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لجلالة الملك فيليب لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.
كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل استمرار التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة التي تمثل تهديداً للاستقرار والأمن في المنطقة والعالم أجمع، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من وزراء الخارجية تطورات الأوضاع في المنطقة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء العراق
المصدر: وام
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من وزراء الخارجية تطورات الأوضاع في المنطقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من وزراء الخارجية تطورات الأوضاع في المنطقة
16 مارس 2026
ميلان.. خطوة إلى الخلف في الدوري الإيطالي
الرياضة
ميلان.. خطوة إلى الخلف في الدوري الإيطالي
16 مارس 2026
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء العراق
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء العراق
16 مارس 2026
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية المصري
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية المصري
16 مارس 2026
سيف بن زايد: برؤية القائد.. بُنيت الإمارات على الحكمة والقوة والاستعداد
علوم الدار
سيف بن زايد: برؤية القائد.. بُنيت الإمارات على الحكمة والقوة والاستعداد
16 مارس 2026
