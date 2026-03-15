في اتصال مع رئيس الدولة.. رئيس وزراء مالطا يدين اعتداءات إيران ضد الإمارات ودول في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من روبرت أبيلا، رئيس وزراء جمهورية مالطا، المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة التي تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأدان معاليه الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات، وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والمواثيق الدولية، ويشكل استمراراها تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين.

من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لرئيس وزراء مالطا لموقف بلاده الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان إلى الوقف الفوري للتصعيد والأعمال العسكرية، مشددين على ضرورة العودة إلى الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة، وتجاوز الأزمات الراهنة في المنطقة، بما يحفظ أمنها واستقرارها.