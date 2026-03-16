الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
كهرباء الشارقة تنال شهادة عالمية في الاستدامة والحفاظ على البيئة

خلال تسلم شهادة الاعتماد (من المصدر)
16 مارس 2026 04:41

الشارقة (الاتحاد) 

حصلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، متمثّلة في قسم الخدمات والدعم الفني لتقنية المعلومات والاتصال، على شهادة الاستدامة من منظمة PrintReleaf. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الهيئة طويلة المدى لتقليل الأثر الكربوني ودعم المبادرات البيئية العالمية.
وأوضح ماجد حريمل الشامسي، مدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة حصلت على هذه الشهادة تقديراً لجهودها المتميزة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بضرورة التزام الجهات الحكومية بالمسئولية المجتمعية وتوفير كافة المقومات للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.

زراعة الأشجار مقابل الأوراق

وأشار أحمد حسين عبدالله الحمادي، رئيس قسم الخدمات والدعم الفني بإدارة تقنية المعلومات والاتصال، إلى أن الهيئة حصلت على هذه الشهادة العالمية من منظمة printreleaf تقديراً لجهودها في إطلاق مبادرة، بالتعاون مع شركة زيروكس الإمارات، للمشاركة في برنامج إعادة التشجير العالمي المعتمد من المنظمة، من خلال زراعة الأشجار مقابل الأوراق التي تتم طباعتها، حيث حققت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة نتائج متميزة ضمن البرنامج، وتمكنت من زراعة عدد 311 شجرة خلال الفترة من أول يناير 2024 وحتي 28 فبراير 2026.
وأكد أن المشاركة في هذه المبادرة العالمية لإعادة التشجير تساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية.

