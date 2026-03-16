«أوقاف دبي» تتلقى 2.3 مليون درهم من هاربور لدعم مبادراتها الوقفية

دبي (الاتحاد)



تلقّت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي 2.3 مليون درهم قدمتها شركة هاربور العقارية دعماً لمشروعات المؤسسة الوقفية ومبادراتها الإنسانية الهادفة إلى تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز جودة الحياة الاجتماعية.

وبذلك ترتفع قيمة المساهمات المالية التي قدمتها «هاربور العقارية» إلى 9.6 مليون درهم خلال السنوات الأخيرة، في إطار التزامها المستمر بدعم النشاط الوقفي والمبادرات الخيرية التي تتبناها «أوقاف دبي».

وأثنى علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، على مساهمة «هاربور العقارية» في دعم العمل الوقفي والنشاط الإنساني، مشيداً بمواصلتها تقديم الدعم لمشروعات المؤسسة الوقفية ومبادراتها الإنسانية، مما يرفع إجمالي مساهماتها إلى 9.6 مليون درهم خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، أكد الدكتور مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية، حرص الشركة على مواصلة دورها في دعم المبادرات المجتمعية التي تقودها «أوقاف دبي»، مشيراً إلى أن هذه المساهمة تأتي امتداداً لرؤية «هاربور» في تعزيز الاستدامة المجتمعية وترسيخ أثر إيجابي طويل المدى.