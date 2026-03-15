سيف بن زايد: برؤية القائد.. بُنيت الإمارات على الحكمة والقوة والاستعداد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات برؤية القائد بُنيت على الحكمة والقوة والاستعداد، وقادرة على الدفاع عن نفسها وتحقيق الردع الدفاعي معاً.

وكتب سموه عبر منصة «إكس»:

«لي ما بنى بيت التقى قبل الشقا

وإلا على الشطات ما واحالها

هكذا كان يردد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هذا البيت من الحكمة، ولم يكن عند سموه مجرد قولٍ يُستشهد به، بل منهج عملٍ يضمن بالعمل مستقبل الأوطان».

وأضاف سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان «فبرؤية القائد، بُنيت الإمارات على الحكمة والقوة والاستعداد، قادرةً على الدفاع عن نفسها وتحقيق الردع الدفاعي معاً. الله، الوطن، رئيس الدولة.. وقد قاد سموه مسيرة ترسيخ دولةٍ راسخة الدعائم، حتى أصبحت الإمارات بفضل الله ثم بقيادته حصناً منيعاً في مواجهة التحديات. وأثبتت الأيام أن الأوطان التي تُبنى أسسها قبل الشدائد تبقى ثابتة عند المحن، قوية بقيادتها، متماسكة بشعبها، عصيّة على كل التحديات».

هكذا كان يردد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هذا البيت من الحكمة، ولم يكن عند سموه مجرد قولٍ يُستشهد به، بل منهج عملٍ يضمن بالعمل مستقبل الأوطان.



— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) March 15, 2026