الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عمار بن حميد يُكرم «دبي الخيرية» لرعايتها فعاليات «رمضان عجمان»

عمار النعيمي لدى تكريمه «دبي الخيرية» وفي الصورة خالد العلماء (من المصدر)
16 مارس 2026 04:41

دبي (الاتحاد)

كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، جمعية دبي الخيرية تقديراً لمشاركتها الفاعلة في رعاية فعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان»، ودعمها للمبادرات المجتمعية التي تعزز القيم الدينية والإنسانية، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان.

وتسلم درع التكريم من سمو ولي عهد عجمان خالد العلماء عضو مجلس الإدارة - أمين السر لجمعية دبي الخيرية، خلال الحفل الختامي للدورة الـ 20 من فعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان» الذي أقيم في استراحة الصفيا.
وقال خالد العلماء: «إن تكريم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي هو وسام فخر لجمعية دبي الخيرية وحافز لمواصلة دورنا في دعم المبادرات التي تعزز التلاحم المجتمعي وتخدم رسالة العمل الخيري والإنساني في دولتنا الغالية».
وأضاف العلماء أن تواجدنا كشركاء في فعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان» يأتي انطلاقاً من استراتيجية جمعية دبي الخيرية في تعزيز العمل المشترك الذي يخدم روحانية الشهر الفضيل، ويدعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

عمق التكاتف
تعكس مشاركة جمعية دبي الخيرية في رعاية فعاليات «رمضان عجمان» عمق التكاتف بين المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات التي تضع خدمة المجتمع، ونشر قيم الخير والتسامح في مقدمة أولوياتها، حيث تميزت الفعاليات بتنوع برامجها وحفاظها على الهوية الدينية والقيم الأصيلة مما جعلها واحدة من أهم التظاهرات الرمضانية على مستوى الدولة، محققةً أهدافها في نشر الطمأنينة وروح الإيمان.

 

