الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الصحة - أبوظبي» تدعو الأسر لمساعدة الأطفال على فهم مشاعرهم والتعامل مع القلق

16 مارس 2026 04:41

أبوظبي (وام)

دعت دائرة الصحة - أبوظبي، الأسر إلى مساعدة الأطفال على فهم مشاعرهم والتعامل معها، من خلال فيديو توعوي يهدف إلى دعم الصحة النفسية للأطفال وتعزيز شعورهم بالطمأنينة في الأوقات التي قد يشعرون فيها بالقلق أو التوتر.
وأوضحت الدائرة أنه إذا كان الأطفال يشعرون بالقلق هذه الأيام، فإن ذلك أمر قد يمر به الكثير من الأطفال، مؤكدة أن الأسر ليست وحدها في هذا الشعور، وأن الاستماع أحياناً إلى رسالة من طفل آخر يمكن أن يكون له أثر مختلف وإيجابي في نفوسهم.
ودعت دائرة الصحة - أبوظبي، أولياء الأمور إلى مشاهدة الفيديو القصير مع أطفالهم، حيث تشارك الطفلة الظبي المهيري رسالة موجهة للأطفال حول الهدوء والشجاعة، وتؤكد من خلالها أن الشعور بالتوتر أو القلق أحياناً أمر طبيعي، خاصة عند سماع الأصوات العالية أو الإنذارات على الهواتف، أو عند سماع الكبار يتحدثون عن الأخبار خلال هذه الأيام.
وتوضح الظبي المهيري في رسالتها للأطفال أن الشجاعة لا تعني عدم الشعور بالخوف إطلاقاً، بل تعني القدرة على التعامل مع هذه المشاعر بهدوء.
وأكدت الدائرة أنه في حال شعر الأطفال أو أسرهم بالحاجة إلى الدعم النفسي، يمكنهم التواصل مع خط المساعدة المجاني للدعم النفسي على الرقم 800725462.

