راشد السويدي: مجتمع أكثر صحة واستدامة

قال الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: يوم الطفل الإماراتي هذا العام يأتي تحت شعار «الحق في المعرفة الرقمية»، في وقت أصبح فيه العالم الرقمي جزءاً لا يتجزأ من حياة الأطفال اليومية ومصدراً رئيسياً للمعلومات، حيث نؤكد في مركز أبوظبي للصحة العامة أن تمكين أطفالنا بالمعرفة الرقمية لا ينفصل عن تعزيز صحتهم الجسدية ومرونتهم النفسية، في ظل التحديات التي قد يواجهونها في الفضاء الرقمي، مثل التنمر الإلكتروني، الأمر الذي يترجم حرصنا على تعزيز وعي الأسر والأطفال بالصحة والرفاه النفسي، بالإضافة إلى الابتكار في الوصول إلى الأطفال عبر هذه المنصات الرقمية، بما يسهّل فهمهم للمعلومات الصحية وأنماط الحياة الصحية.

‎وأكد أن الاستثمار في وعي الأطفال رقمياً وصحياً يُعد حجر الأساس لبناء مجتمع أكثر صحة واستدامة، إذ يعزّز قدرتهم على اتخاذ قرارات واعية، ويسهم في إعداد جيل يتمتع بالصحة والمعرفة والقدرة على قيادة مستقبل دولة الإمارات بثقة ومسؤولية.