الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
محمد القاسم: التعامل مع التقنيات الحديثة بوعي ومسؤولية

16 مارس 2026 04:41

أبوظبي (وام)

أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تمكين الأطفال من المعرفة الرقمية أصبح اليوم ضرورة أساسية لبناء مجتمعات معرفية قادرة على الابتكار والمنافسة عالمياً. وقال: يجسد يوم الطفل الإماراتي نهج دولة الإمارات في بناء الإنسان، مشيراً إلى أن شعار «الحق في المعرفة الرقمية» لهذه المناسبة الوطنية يجسد توجه دولة الإمارات نحو إعداد أجيال تمتلك أدوات المستقبل، وقادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة بوعي ومسؤولية.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تعمل على ترسيخ هذا الحق، من خلال تطوير المناهج الرقمية، وتعزيز تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تتيح للطلبة الوصول إلى مصادر المعرفة الرقمية، بما يسهم في إعداد جيل مبدع، ومؤهل.

أخبار ذات صلة
«الاتحاد» تنشر أهدافها ومحاورها ومكوناتها.. إصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة أصحاب الهمم
الطفل الإماراتي.. تعليم متطور وبيئة آمنة وجودة حياة
محمد القاسمي
وزارة التربية والتعليم
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الأطفال
يوم الطفل الإماراتي
آخر الأخبار
قوافل مساعدات إماراتية محمّلة بإمدادات إغاثية تدخل قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» توسِّع جهودها الإنسانية لدعم أهالي غزة
اليوم 04:43
أشخاص يسيرون بموقع غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: لن نسمح لإيران بأن تهدد الشرق الأوسط مجدداً
اليوم 04:43
تواصل العدوان الإيراني السافر على دول المنطقة
الأخبار العالمية
تواصل العدوان الإيراني السافر على دول المنطقة
اليوم 04:43
سودانيون يجلسون وسط بقايا حريق اندلع في مخيم للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية يمهد لإنهاء الصراع
اليوم 04:43
سيارة متضررة قرب مبنى متضرر في أعقاب غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل: لا محادثات مباشرة مع لبنان في الأيام المقبلة
اليوم 04:42
