الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

أحمد بن مسحار: منظومتنا التشريعية توفر بيئة داعمة للأطفال

16 مارس 2026 04:41

أبوظبي (الاتحاد) 

قال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، إن يوم الطفل الإماراتي يشكّل محطةً سنوية، تؤكد فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤسساتها ومجتمعها وأبنائها التزامها الراسخ بتمكين الأطفال وحماية حقوقهم، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في صميم مسيرة التنمية المستدامة. 
وأكد أن المنظومة التشريعية المتقدمة في الدولة أسهمت في توفير بيئة داعمة للأطفال تُعزّز من نمائهم وتحقق طموحاتهم، تصون حقوقهم في التعلُّم والرعاية والأمان، وتُنمّي لديهم روح الابتكار والإبداع لضمان مشاركتهم الفاعلة في بناء مستقبل الوطن وترسيخ ريادة الدولة عالمياً. 
وأضاف: نجدّد في اللجنة العليا للتشريعات التزامنا الراسخ بدعم النهج الوطني السديد في رفد الطفل بكل سُبُل الدعم وأدوات التمكين، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تعزيز جودة الحياة وتماسُك الأسرة وتعاضُد المجتمع. ونؤكد حرصنا على مواصلة ترسيخ ثقافة تشريعية ومجتمعية تعزّز الوعي بحقوق الطفل، وتدعم تنشئة جيل واثق ومبدع، يسهم في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أحمد بن مسحار
يوم الطفل الإماراتي
الإمارات
الأطفال
اللجنة العليا للتشريعات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©