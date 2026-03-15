عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية المصري

16 مارس 2026 01:29

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

جرى، خلال اللقاء، بحث تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، حيث جدد معالي الدكتور بدر عبد العاطي التأكيد على دعم بلاده الكامل لدولة الإمارات، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين والزائرين.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تغليب الوسائل الدبلوماسية ولغة الحوار لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من وزراء الخارجية تطورات الأوضاع في المنطقة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء العراق

وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارة معالي الدكتور بدر عبد العاطي، التي جاءت تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وللتأكيد على تضامن جمهورية مصر العربية الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذه الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية.

كما بحث سموه ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وما تشهده من نمو وتطور مستمرين بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان نائب وزير دولة.

المصدر: وام
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من وزراء الخارجية تطورات الأوضاع في المنطقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من وزراء الخارجية تطورات الأوضاع في المنطقة
16 مارس 2026
ميلان.. خطوة إلى الخلف في الدوري الإيطالي
الرياضة
ميلان.. خطوة إلى الخلف في الدوري الإيطالي
16 مارس 2026
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء العراق
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء العراق
16 مارس 2026
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية المصري
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية المصري
16 مارس 2026
سيف بن زايد: برؤية القائد.. بُنيت الإمارات على الحكمة والقوة والاستعداد
علوم الدار
سيف بن زايد: برؤية القائد.. بُنيت الإمارات على الحكمة والقوة والاستعداد
16 مارس 2026
