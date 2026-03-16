«الوطنية لحقوق الإنسان» تستنكر الاعتداءات الإيرانية على الإمارات

أبوظبي (وام)



أعربت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد للاعتداءات العسكرية الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبرتها اعتداءً على سيادة الدولة وانتهاكاً سافراً لما ترتب عليها من آثار خطيرة على حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الموجودين على أراضي الدولة.

وأكدت «الهيئة» في بيان لها أن هذه الأعمال تشكل خرقاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما القواعد التي تحظر استخدام القوة بما يعرض المدنيين للخطر، ويقوض الضمانات الأساسية لحماية الإنسان وحقوقه.

ورأت «الهيئة» أن امتداد آثار هذه الاعتداءات إلى المناطق السكنية والأعيان المدنية يترتب عليه مساس مباشر بجملة من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في الأمن والسلامة الشخصية والحق في العيش في بيئة آمنة، مؤكدة أن تعريض المدنيين لمخاطر الأعمال العسكرية دون مراعاة مبدأ التمييز والحيطة في جميع العمليات يتعارض مع قواعد القانون الدولي.

وثمنت «الهيئة» الجهود الاستثنائية التي تبذلها مؤسسات الدولة والجهات المختصة في إدارة هذه الظروف، وما أظهرته من جاهزية عالية وتنسيق وطني في حماية الأرواح، والحفاظ على سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات الحيوية.

