الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطنية لحقوق الإنسان» تستنكر الاعتداءات الإيرانية على الإمارات

«الوطنية لحقوق الإنسان» تستنكر الاعتداءات الإيرانية على الإمارات
16 مارس 2026 04:41

أبوظبي (وام)

أعربت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد للاعتداءات العسكرية الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبرتها اعتداءً على سيادة الدولة وانتهاكاً سافراً لما ترتب عليها من آثار خطيرة على حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الموجودين على أراضي الدولة.
 وأكدت «الهيئة» في بيان لها أن هذه الأعمال تشكل خرقاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما القواعد التي تحظر استخدام القوة بما يعرض المدنيين للخطر، ويقوض الضمانات الأساسية لحماية الإنسان وحقوقه.
 ورأت «الهيئة» أن امتداد آثار هذه الاعتداءات إلى المناطق السكنية والأعيان المدنية يترتب عليه مساس مباشر بجملة من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في الأمن والسلامة الشخصية والحق في العيش في بيئة آمنة، مؤكدة أن تعريض المدنيين لمخاطر الأعمال العسكرية دون مراعاة مبدأ التمييز والحيطة في جميع العمليات يتعارض مع قواعد القانون الدولي.
 وثمنت «الهيئة» الجهود الاستثنائية التي تبذلها مؤسسات الدولة والجهات المختصة في إدارة هذه الظروف، وما أظهرته من جاهزية عالية وتنسيق وطني في حماية الأرواح، والحفاظ على سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات الحيوية.
 

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» توسِّع جهودها الإنسانية لدعم أهالي غزة
ترامب: لن نسمح لإيران بأن تهدد الشرق الأوسط مجدداً
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
إيران
الإمارات
الأمم المتحدة
حقوق الإنسان
ميثاق الأمم المتحدة
آخر الأخبار
قوافل مساعدات إماراتية محمّلة بإمدادات إغاثية تدخل قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» توسِّع جهودها الإنسانية لدعم أهالي غزة
اليوم 04:43
أشخاص يسيرون بموقع غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: لن نسمح لإيران بأن تهدد الشرق الأوسط مجدداً
اليوم 04:43
تواصل العدوان الإيراني السافر على دول المنطقة
الأخبار العالمية
تواصل العدوان الإيراني السافر على دول المنطقة
اليوم 04:43
سودانيون يجلسون وسط بقايا حريق اندلع في مخيم للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية يمهد لإنهاء الصراع
اليوم 04:43
سيارة متضررة قرب مبنى متضرر في أعقاب غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل: لا محادثات مباشرة مع لبنان في الأيام المقبلة
اليوم 04:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©