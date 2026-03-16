بلدية أبوظبي تنفذ حملة لتعزيز الوعي بالحفاظ على المظهر العام

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة لتوعية أفراد المجتمع بضرورة إلقاء المواد أو المخلفات في الحاويات المخصصة لها، لما لذلك من أثر مباشر على المظهر العام والبيئة الصحية النظيفة.

شملت الحملة جميع المرافق المجتمعية التابعة للبلدية، إلى جانب أصحاب المحال التجارية وملاك الفلل واستهدفت فئات المجتمع كافة تأكيداً على أهمية دور الفرد في الحفاظ على نظافة المدينة والإسهام في استدامة بيئتها.

ركزت الحملة على تعزيز السلوكيات الإيجابية والمسؤولية المجتمعية، من خلال نشر ثقافة الالتزام بالتخلص السليم من النفايات بالطرق المتبعة وفي الحاويات المخصصة، والحد من الممارسات الخاطئة التي تؤثر سلباً على المشهد الجمالي والحضاري، والصحة العامة.

تضمنت الحملة تنفيذ جولات ميدانية توعوية، تم خلالها التواصل المباشر مع زوار المرافق المجتمعية وأصحاب الأنشطة التجارية وملاك الفلل، وتقديم الإرشادات اللازمة حول طرق التخلص السليم من المخلفات.

وشملت نشر مواد ومنشورات توعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "فريجنا"، لتعزيز الوعي المجتمعي، والوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أهمية تضافر جهود الجميع والالتزام بالسلوك الحضاري في الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، داعية أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة والقيام بدورهم، بما يعكس الصورة الحضارية للمدينة، ويساهم في توفير بيئة صحية ونظيفة للجميع.