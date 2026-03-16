أسماء أبو اليزيد.. شخصيتان متناقضتان في رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الممثلة أسماء أبو اليزيد، تجربة فنية مميّزة في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل «النص التاني»، وهو الجزء الثاني من مسلسل «النص». وقالت: أحببتُ شخصية «رسمية»، وحكايات الأصدقاء، فهناك انسجام حقيقي جمعنا خلف الكاميرا، وهذا يظهر بوضوح على الشاشة. كنا متحمسين منذ الموسم الأول، لكن الجزء الثاني يحمل تطورات وأحداثاً مفاجئة ستلفت انتباه الجمهور.

شخصية «رسمية»

وذكرت أسماء أن شخصية «رسمية» أصبحت قريبة منها على المستوى النفسي، موضّحة أنها درست الشخصية منذ العام الماضي وبقيت معها لفترة طويلة، فهي فتاة بسيطة، لكنّها تمتلك وعياً وشجاعة، وهي ليست مجرد شخصية ثانوية في الأحداث، بل عنصر أساسي في تكوين عصابة «النص». وتدور أحداث الجزء الجديد في أجواء أربعينيات القرن الماضي، في إطار يجمع بين المغامرة والكوميديا والتشويق والبُعد الوطني، إلى جانب صراعات إنسانية تتعلق بحماية ابنه «منصور» وتأمين مستقبله بعيداً عن الملاحقات.

تحدي فني

واعتبرت أسماء أبو اليزيد، أن الموسم الرمضاني الحالي مختلف، لأنها تقدم شخصيتين متناقضتين تماماً، ففي مسلسل «النص التاني» تقدِّم شخصية طيبة ذات روح شعبية، بينما تجسِّد في مسلسل «توابع» شخصية شريرة جداً وبعيدة عن شخصيتها الحقيقية تماماً. وأشارت إلى أن شخصية «ليلى» معقّدة ومليئة بالتفاصيل النفسية، وأنها تحب الأدوار التي تدفعها للخروج من منطقة الراحة. ويشارك في بطولة «توابع» ريهام حجاج، أنوشكا، محمد علاء، وسوسن بدر، تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وقالت أسماء أبو اليزيد: أؤمن بأن الممثل يجب أن يتقن مختلف الجوانب الفنية، الكوميديا والتراجيديا والرومانسية وحتى الأدوار الشريرة، فكل شخصية أجسّدها أمام الكاميرا يجب أن أحبها وأصدقها أولاً، وأتمنى أن يستمتع الجمهور بمشاهدة «النص التاني» و«توابع»، وأن نكون دائماً عند حسن ظنه.

معايير الاختيار

عن المعايير التي تعتمدها في اختيار أعمالها، قالت: أول ما أهتم به هو السيناريو، فمن المهم أن يقدم العمل فكرة جديدة غير مكررة، وأن تكون الشخصية واضحة المسار ومؤثّرة في الأحداث. كما أن المخرج عنصر أساسي لأنه صاحب الرؤية الفنية للعمل. وأشارت إلى أنها محظوظة بمشاركتها في أعمال ناجحة، مثل «الاختيار 2»، «الآنسة فرح»، «ليالي أوجيني»، و«هذا المساء»، مؤكدة أن كل شخصية قدمتها كانت قريبة منها بطريقة ما.



«الغربان»

على صعيد السينما، كشفت أسماء أبو اليزيد، عن انتهائها من تصوير فيلم «الغربان»، بطولة عمرو سعد، فتحي عبد الوهاب، وماجد المصري، وإخراج ياسين حسن. وقالت: الفيلم تجربة مختلفة تماماً، فقد استغرق تصويره 3 سنوات بين روسيا وألمانيا، وأقدِّم فيه مشاهد أكشن لأول مرة، وخضعت لتدريبات مكثّفة، وأنا متحمسة لرؤية رد فعل الجمهور عند عرضه في دور السينما.