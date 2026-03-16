الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
محمد بن راشد: العمل الخيري والإنساني الإماراتي ليس موسمياً ولا ظرفياً بل جزء من منظومة عمل الدولة

16 مارس 2026 15:54

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، اختتام حملة "حد الحياة" التي أطلقت خلال الشهر المبارك بهدف إنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت بسبب الجوع حول العالم وبهدف منع 30 مليون طفل آخر من الانزلاق إلى سوء التغذية المؤدي للوفاة.
وقال سموه: أن العمل الخيري والإنساني الإماراتي ليس موسمياً ولا ظرفياً بل هو جزء من منظومة عمل الدولة وأساس من أساساتها التي قامت عليها". 

وقال سموه عبر منصة إكس: "مع خواتيم الشهر الفضيل نختتم حملة "حد الحياة" التي أطلقناها خلال الشهر المبارك بهدف إنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت بسبب الجوع حول العالم وبهدف منع 30 مليون طفل آخر من الانزلاق إلى سوء التغذية المؤدي للوفاة .. وبحمدالله وتوفيقه استطاعت الحملة تحقيق أكثر من 2.8 مليار درهم من الأفراد والمؤسسات والمنظمات الإنسانية وكبار المتبرعين بإجمالي 44 ألف مساهم خلال هذا الشهر الكريم . نشكر الجميع .. ونقدر المساهمات .. ونشد على أيدي فاعلي الخير .. ونؤكد أن مشاريع الخير ومبادراته لا تتوقف .. ولن تتوقف تحت أي ظرف .. وأن العمل الخيري والإنساني الإماراتي ليس موسمياً ولا ظرفياً بل هو جزء من منظومة عمل الدولة .. وأساس من أساساتها التي قامت عليها .. والدولة التي تنقذ ملايين البشر حول العالم محفوظة بحفظ الله وموفقة بتوفيقه وسداده. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
