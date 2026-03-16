علوم الدار

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 6 صواريخ باليستية و21 طائرة مسيّرة

16 مارس 2026 16:03

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم (الاثنين) مع 6 صواريخ باليستية و21 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

 

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 304 صواريخ باليستية، و15 صاروخاً جوالاً، و1627 طائرة مسيّرة.

 

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 5 مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 145 حالة بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسيات الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعُمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية.

 

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

المصدر: وام
