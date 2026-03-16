بلدية دبي تكثف الرقابة على صالونات التجميل قبيل عيد الفطر

دبي (الاتحاد)

كثفت بلدية دبي حملاتها الرقابية والتفتيشية على صالونات ومراكز التجميل في مختلف مناطق الإمارة، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حرصها على ضمان التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية المعتمدة، وتعزيز سلامة المتعاملين، حيث تنفذ الفرق المتخصصة في إدارة الصحة والسلامة العامة جولات تفتيشية ميدانية على الصالونات النسائية والرجالية ومراكز العناية بالبشرة والشعر، للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والمهنية المعتمدة، بما يشمل نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة، وآليات التعقيم، وسلامة المنتجات التجميلية المتداولة داخل تلك المنشآت.

وتشمل الحملات الرقابية التحقق من استخدام أدوات معقمة أو أحادية الاستخدام، والتأكد من تطبيق الإجراءات المعتمدة لتعقيم الأجهزة والمعدات التجميلية، بالإضافة إلى متابعة صلاحية المستحضرات المستخدمة في تقديم الخدمات التجميلية، والتأكد من حفظها وتخزينها وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة، كما يركز مفتشو البلدية خلال الزيارات الميدانية على التأكد من التزام العاملين في الصالونات بالاشتراطات الصحية والمهنية، بما في ذلك الالتزام بمعايير النظافة الشخصية، وارتداء معدات الوقاية عند الحاجة، والتعامل الآمن مع الأدوات والأجهزة المستخدمة في تقديم خدمات التجميل المختلفة.

وتأتي هذه الحملات ضمن برنامج رقابي متكامل تنفذه بلدية دبي على مدار العام، يستهدف المنشآت المرتبطة بصحة وسلامة المجتمع، ويهدف إلى تعزيز مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح المعتمدة، بما يسهم في توفير بيئة خدمية آمنة وصحية للمتعاملين.

وتقوم بلدية دبي بتوعية الجمهور للتحذير من عواقب تقديم الخدمات المنزلية للتجميل، حيث يتم إعداد مقتطفات توعوية للجمهور من تقديم الخدمات المنزلية للتجميل الغير الآمنة، مشيرة إلى أنه لم يتم ضبط أي مخالفات خلال العام الجاري في هذا الشأن، موضحة أن مركز الاتصال لديها يستقبل الملاحظات أو البلاغات، والاستفسارات عن الاشتراطات الصحية المختلفة والخاصة بسلامة الأغذية والصحة العامة والسلامة على مدار الساعة.

وشددت البلدية على أنه سيتم التأكد من طريقة الخلط الآمن للحناء في الصالونات ومراكز التجميل التي تقوم بتحضير وتقديم الخدمة، إضافة إلى التأكد من صلاحية منتجات الحناء المستخدمة في الصالونات ومراكز التجميل، والتدقيق على التخزين الآمن للمنتج، إلى جانب التحقق من البلاغات الواردة من الجمهور للبلدية من خلال قنوات التواصل المعتمدة من قبل بلدية دبي.