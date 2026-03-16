توقعات طقس الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً ليلاً خاصةً على السواحل والجزر وبعض المناطق الشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظاً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:54، والمد الثاني عند الساعة 01:30، والجزر الأول عند الساعة 18:51، والجزر الثاني عند الساعة 06:34.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:33، والمد الثاني عند الساعة 21:18، والجزر الأول عند الساعة 14:50، والجزر الثاني عند الساعة 03:33.