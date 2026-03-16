الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قطر تدين الاستهداف الإيراني الذي أسفر عن مقتل شخص في الإمارات وتؤكد تضامنها معها

شعار وزارة الخارجية القطرية
16 مارس 2026 20:33

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للاستهداف الإيراني الذي أدى لسقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية بالدولة، وأسفر عن مقتل شخص، وعدّته تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، نقلاً عن وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن استمرار إيران في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار أمر بالغ الخطورة، ودعتها إلى الوقف الفوري لهذه السياسات غير المسؤولة التي تقوّض أمن المنطقة واستقرارها، وإلى تغليب مصلحة شعوب المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.
كما أكدت الوزارة تضامن دولة قطر مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة
سلطان بن راشد الظاهري يساهم بـ 20 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
سلطان بن راشد الظاهري يساهم بـ 20 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
