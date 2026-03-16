الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بتوجيهات حمدان بن زايد.. 150 مليون درهم مساهمة «الهلال الأحمر الإماراتي» في «وقف أم الإمارات للأيتام»

16 مارس 2026 04:45

أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، رفعت الهيئة مساهمتها إلى 150 مليون درهم في حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر «أوقاف أبوظبي» تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ ثقافة العطاء، وتعزيز العمل الإنساني المستدام، امتداداً للنهج الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وكانت الهيئة قد أعلنت سابقاً عن تقديم مساهمة بمبلغ 50 مليون درهم في الحملة عند انطلاقها، وتضيف اليوم 100 مليون درهم أخرى دعماً لها، ليصل إجمالي مساهمتها إلى 150 مليون درهم. وجاءت زيادة الدعم في ضوء الزخم الكبير الذي تشهده الحملة والتفاعل الواسع من مختلف الجهات والمؤسسات والأفراد، إلى جانب حرص الهيئة على تعزيز أثر المبادرات الوطنية ذات البعد الإنساني المستدام، والإسهام في توسيع نطاق البرامج الموجهة لدعم الأيتام وتمكينهم في مجالات التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز جودة حياتهم.
وتعكس هذه الخطوة أيضاً التزام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمواصلة دورها شريكاً فاعلاً في المبادرات الوطنية التي تعزز التماسك المجتمعي، وترسخ ثقافة العمل الخيري المستدام، بما ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة» في دولة الإمارات، ويجسد قيم التكافل والعطاء المتجذرة في مجتمعها.
وتهدف حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» إلى إنشاء وقف تُستثمر أصوله وفق نموذج وقفي مستدام يضمن تحقيق عوائد طويلة الأمد تُخصص لدعم الأيتام، ما يسهم في تعزيز جودة حياتهم، ويدعم بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

 

وقف أم الإمارات للأيتام
أوقاف أبوظبي
هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر
رئيس الدولة
الهلال الأحمر الإماراتي
الإمارات
حمدان بن زايد
محمد بن زايد
العمل الإنساني
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
مانشستر سيتي يتحدى التاريخ وصمود الريال
ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5%
قضاء أبوظبي تحدد مواعيد الاتصال المرئي لنزلاء مراكز الإصلاح خلال عيد الفطر
ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
