الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«اتش ار اي للتطوير» تساهم بمبلغ 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

شعار أوقاف أبوظبي
16 مارس 2026 21:41

أسهمت شركة «إتش آر إي» بمبلغ 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
تأتي هذه المساهمة في ظل الإقبال المتزايد من أفراد ومؤسسات المجتمع لدعم الحملة، التي تهدف إلى توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، وترسيخ قيم البذل والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي.
وقال محمد أديب حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة «إتش آر إي»: «نؤمن بأن دعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي المستدام يمثل مسؤولية مشتركة بين مختلف مكونات المجتمع. وتأتي مساهمتنا في حملة (وقف أم الإمارات للأيتام) انطلاقاً من التزامنا بالمشاركة في المبادرات التي تستثمر في الإنسان، وتوفر دعماً مستداماً للأيتام، بما يفتح أمامهم فرصاً أفضل للتعليم والحياة الكريمة ويعزز تماسك المجتمع».
تسعى الحملة إلى إنشاء وقف تُستثمر أصوله وفق نموذج وقفي مستدام يضمن توليد عوائد طويلة الأمد تُخصَّص لدعم الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم، بما يعزز جودة حياتهم، ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتمكين والاستقرار.
وتواصل حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تلقي المساهمات من الأفراد والمؤسسات عبر قنوات متعددة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الوقف، وتشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات الإنسانية والتنموية المستدامة.

سلطان بن راشد الظاهري يساهم بـ 20 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
مزاد "أنبل رقم" الخيري يجمع 119.4 مليون درهم دعماً لحملتي "وقف أم الإمارات" و"حد الحياة"
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة
حقل نفط في العراق
الأخبار العالمية
مسيّرات تهاجم حقلا للنفط في العراق
اليوم 22:13
سلطان بن راشد الظاهري يساهم بـ 20 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
سلطان بن راشد الظاهري يساهم بـ 20 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 21:35
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: قصفنا أكثر من 7 آلاف هدف في إيران
اليوم 21:22
