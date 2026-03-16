شركة الناصر القابضة تساهم بمبلغ 40 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

قدّمت شركة الناصر القابضة مساهمة بقيمة 40 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ بهدف توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً ويرتقي بجودة حياتهم.

تأتي هذه المساهمة في إطار التفاعل المجتمعي الواسع الذي تحظى به الحملة من مختلف المؤسسات والأفراد، بما يجسد قيم العطاء والتكافل المتجذرة في مجتمع الإمارات، ويعزز الجهود الرامية إلى توفير منظومة دعم طويلة الأمد للأيتام من خلال نموذج وقفي مستدام يحقق أثراً إنسانياً متواصلاً.

وقال عبدالله ناصر حويليل المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة الناصر القابضة «تجسد حملة 'وقف أم الإمارات للأيتام' رؤية إنسانية نبيلة تقوم على توفير دعم مستدام للأيتام من خلال نموذج وقفي يضمن استمرارية الأثر وتعاظمه على المدى الطويل، ونعتز بالمساهمة في هذه المبادرة الوطنية التي تعكس قيم البذل والتكافل الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، وتؤكد أن رعاية الأيتام مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع».

من جانبه، أكد فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، أن مساهمة شركة الناصر القابضة تعكس روح الشراكة الوطنية في دعم المبادرات الوقفية، مشيراً إلى أن «كل مساهمة تُضاف إلى غيرها لتشكّل قوة جماعية قادرة على إحداث أثر إنساني مستدام في حياة الأيتام، بما يعزز تماسك المجتمع ويكرّس قيم المسؤولية المشتركة».

كانت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي قد أطلقت حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»؛ بهدف تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام، وتوجيه عوائده لدعم احتياجاتهم التعليمية والصحية والمعيشية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم، وترسيخ دعائم مجتمع سليم ومتوازن.

وتعكس الحملة القيم والمبادئ النبيلة التي تدعمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. كما تواصل تعزيز ثقافة الوقف، وترسيخ دوره كأداة تنموية مستدامة.